Haydarpaşa Ticaret Lisesi ögrencileri İstanbul Gastronomi Günlerine damga vurdu
27/12/2022
23-25 Aralık 2022 tarihinde İstanhul Tuzla'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Günlerinde yarışan Haydarpaşa Ticaret Lisesi ögrencileri madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı
Restoran Tatlı tabağı dalında Dilem Konanç altın madalya
Makarna dalında Merve Ersöz ve Ayşenur Şan altın madalya
Pizza dalında Niyazi Can İlal altın madalya
Restorant Ana Yemek tabağı dallarında Mustafa Akkoyun ve Mehmetali Sancak gümüş madalya
Pizza dalında Fatma Nur Biricik bronz madalya kazandı