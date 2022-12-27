Haydarpaşa Ticaret Lisesi ögrencileri İstanbul Gastronomi Günlerine damga vurdu

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27/12/2022

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Haydarpaşa Ticaret Lisesi ögrencileri İstanbul Gastronomi Günlerine damga vurdu

23-25 Aralık 2022 tarihinde İstanhul Tuzla'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Günlerinde yarışan Haydarpaşa Ticaret Lisesi ögrencileri madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı

Restoran Tatlı tabağı dalında Dilem Konanç altın madalya

Makarna dalında Merve Ersöz ve Ayşenur Şan altın madalya

Pizza dalında Niyazi Can İlal altın madalya

Restorant Ana Yemek tabağı dallarında Mustafa Akkoyun ve Mehmetali Sancak gümüş madalya

Pizza dalında Fatma Nur Biricik bronz madalya kazandı

27/12/2022 14:23
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TAGS: Haydarpaşa Ticaret Lisesi
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