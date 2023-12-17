Haydarpaşa Ticaret Lisesi'nden uluslararası Düzeyde Başarı
17/12/2023
Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri İstanbul'da düzenlenen 20. Uluslarası Gastronomi Festivalinde elde ettiği başarı ile ülkemizin gururu oldu. 30 Ülkeden 1570 katılımcının kıyasıya mücadele ettiği uluslararası organizasyonda Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri 4 kategoride katıldığı yarışmalarda madalyalarla döndü.
İşte madalya kazanan öğrenciler
Lise Düzeyi Ekip yarışmasında, Dilem Konaç, tatlı tabağı, Mehmetali Sancak ana yemek tabağı ve Fatmanur Biricik başlangıç tabağı ile altın madalya,
Lise Düzeyi Makarna tabağı yarışmasında Dilem Konaç altın madalya
Lise Düzeyi Makarna tabağı yarışmasında Şükran Yağmur Bürüncük bronz madalya
Lise Düzeyi Makarna tabağı yarışmasında Leyla Ezer altın madalya
Lise Düzeyi Pizza tabağı yarışmasında Niyazi Can İlal altın madalya
Lise Düzeyi Pizza tabağı yarışmasında Fatmanur Biricik altın madalya
Lise Düzeyi Pizza tabağı yarışmasında Şükran Yağmur Bürüncük gümüş madalya
Lise Düzeyi Tatlı tabağı yarışmasında Niyazi Can İlan altın madalya
Lise Düzeyi Tatlı tabağı yarışmasında Banu Selimbabaoğulları bronz madalya
Lise Düzeyi Tatlı tabağı yarışmasında Aslınur Yorulmaz gümüş madalya
Lise Düzeyi Ana Yemek tabağı yarışmasında Mustafa Akkoyun gümüş madalya
Lise Düzeyi Tatlı tabağı yarışmasında Mustafa Akkoyun gümüş madalya
Lise Düzeyi Ana Yemek tabağında Ali Çelik bronz madalya almaya hak kazandılar.