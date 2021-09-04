Hayırsever Leyla Watt’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu

Girne-Güzelyurt Anayolu üzerinde Alsancak bölgesinde dün akşam Yavuz Çıkarma Anıtı önünde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Ali Bayırbaşı yönetimindeki pick-up aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Leyla Watt sevenlerini üzüntüye boğdu.

Çok sayıda insan meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili üzüntülerini dile getirirken, aynı zamanda Girne-Alsancak yolunun henüz tamamlanamaması, güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yolda yeteri aydınlatma olmamasını eleştirdi.

Alsancak Mare Monte Charity'de Deputy isimli yardım kuruluşunda hayır işleri yapan 57 yaşındaki Leyla Watt birçok projeye katkı koymuştu.

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04/09/2021 14:13