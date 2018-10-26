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Hayko Cepkin sosyal medyadan patladı! ‘Her futbolcu tadacaktır…’

Beşiktaş'ın Genk karşısında aldığı 4-2'lik mağlubiyeti sonrası Hayko Cepkin sosyal medya hesadından bir mesaj paylaştı.

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26/10/2018

Hayko Cepkin sosyal medyadan patladı! ‘Her futbolcu tadacaktır…’

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Beşiktaş, evinde Belçika ekibi Genk’e 4-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlılığı ile bilinen Hayko Cepkin, tribünlerin siyah-beyazlı ekibi ıslıklamasına dair paylaşımda bulundu.

Hayko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;

“Beşiktaş Ruhu ile oynamayan her futbolcu yuhalanmayı tadacaktır. Alkışlanan alkışlanıyor. Ayrı gayrı kayırma yok”

 

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TAGS: Hayko Cepkin
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