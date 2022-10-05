Hayriye Tokyay: Bağış ve yardım yapmayı bir görev edindik

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu ekibi Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisine battaniye bağışında bulundu.

Dernek Başkanı Hayriye Tokyay, dernek olarak bu tür bağış ve yardımları sürekli olarak yaptıklarını ve tüm sivil toplum kuruluşlarının özellikle devletin yetişemediği yerde hep var olması gerektiğine inandıklarını kaydetti. Tokyay bunu bir görev edindiklerini de dile getirdi.

Hastane idare amiri Hüseyin Karcı ve Baş hemşire Mediha Ülker de Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneğine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



05/10/2022 11:45