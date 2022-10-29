Hayvan hakları aktivistleri İngiliz muhafızların şapkalarından şikayetçi

İngiltere'nin sembolü haline gelmiş muhafız şapkalarında kullanılan ayı postu tartışma konusu oldu. Hayvan hakları aktivistleri gerçek kürk kullanımının durdurulmasını istiyor.

Yaptıkları eylemlerle adlarından söz ettiren hayvan hakları örgütü Peta, İngiltere’de Kral Muhafızları’nın ayı postundan yapılan şapkalarına savaş açtı. Peta, İngiltere’nin sembolü haline gelen muhafızların ayı postu şapkalarının sahte kürkle değiştirilmesini istiyor.

Bu yılın başından beri muhafızların şapkalarındaki ayı kürkünün kaldırılması için kampanya yürüten Peta, son olarak İngiltere Savunma Bakanlığı’na dava açacaklarını söyledi.

Peta, 2022 yılı boyunca şapkaların kürklerinin sentetik bir kürkle değiştirilmesi için kampanya yürütürken, Savunma Bakanlığı’nı hayvan haklarına önem vermemekle suçladı.

SAVUNMA BAKANLIĞI KARARI SAVUNDU

Ancak Savunma Bakanlığı, kürklerin lisanslı avlarla elde edildiğini ve hayvanların sırf kürkleri için öldürülmediğini savunuyor. Bakanlık ayrıca kendileri sipariş vermese bile avcılığın sona ermeyeceğine inandıklarını belirtti.

Şubat ayında Savunma Bakanlığı, ‘İngiltere’nin ikonik bir görüntüsü’ olan mevcut şapkayı giymekten ‘Muhafızlar büyük gurur duyuyor’ diyerek ‘şu anda ayı postu kullanımını sona erdirme planımız yok’ açıklamasında bulunmuştu.

Grenadier Muhafızları, Coldstream Muhafızları, İskoç Muhafızları, İrlanda Muhafızları ve Galler Muhafızları’ndaki piyadelerin şapkalarında ayı postu bulunuyor.

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29/10/2022 20:34