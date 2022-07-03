Hayvan hırsızlığı meselesinde 2 yeni tutuklu

Gazimağusa ve İskele bölgelerinde Mayıs ve Haziran 2022 ayları içerisinde 117 adet koyun ve kuzunun sirkat edilmesiyle ilgili Dörtyol ve Geçitkale karakollarının başlattığı koordineli çalışma sonucunda sirkat edilen koyun ve kuzulardan 100 tanesi bulundu, mesele ile ilgili ilk etapta tutuklanan 4 kişiden biri serbest kalırken, bir veteriner görevlisi de ileri soruşturma için İskele polis müdürlüğüne havale edildi.

Soruşturma devam ederken polisin cep telefonlarındaki görüşmeleri incelemesi sonucunda mesele ile ilgileri olduğu iddiasıyla 01.07.22 tarihinde İ.S ve H.Y isimli 2 şahıs daha gözaltına alındı ve olay esnasında kullanıldıkları iddiasıyla 2 araca da emare olarak el koydu.

Soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlılar mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 2 gün tutukluluk emri verildi

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03/07/2022 09:16