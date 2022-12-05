Hayvan satışlarında okka kullanımına ceza geliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Hayvancılık Dairesi ve Ticaret Dairesi ekiplerinin, bugünden itibaren hayvan satışlarında “okka” kullanımı ile ilgili denetimler yapmaya başlayacağı duyuruldu.

Okka bulunduran kasap ve hayvancılara yasal cezai işlem uygulanacağını da bildirildi.

Bakanlıktan yapılan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yıllardan beri hayvancılar ve kasaplar tarafından kullanılan ayrıca şikayet konusu olan hayvan alım satımındaki okka ölçü biriminin kullanılması yasaktır ve yasal cezası bulunmaktadır. Bu konuda Metroloji Yasası kapsamında bugünden (5 Aralık Pazartesi tarihinden) itibaren Ticaret Dairesi ve Hayvancılık Dairesi tarafından kilo kullanımı denetlenecek, okka kullanan ve bulunduran kasap veya hayvancılara yasa kapsamında gerekli cezalar uygulanacaktır.”

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05/12/2022 10:48