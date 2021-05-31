Hayvan Üreticileri Eylemde

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, bugün Lefkoşa'da araçlı eylem yapıyor. Hamitköy ışıklarından toplanan eylemciler Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne gidiyor.

EYLEMCİLERİN TALEPLERİ

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları 26 Mayıs Çarşamba günü düzenledikleri basın toplantısında taleplerini şu şekilde sıralamıştı:

Üreticinin aylardır ödenmeyen, günü geçmiş 14 milyon TL civarındaki paranın Cuma gününe (28 Mayıs) kadar ödenmesi.

Arpa fiyatlarının Aralık 2021’e kadar arttırılması.

Koyun – keçi sütünün iyileştirilmesi, fiyatların, günün koşullarına göre, yem fiyatlarına göre yeniden belirlenmesi.

Sütün peşkeş çekilmesine izin verilmemesi.

Borsa taban fiyatının, imalatçının almış olduğu 2,89 TL fiyatına yaklaştırılması.

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31/05/2021 11:30