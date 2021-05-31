Hayvan Üreticileri Meclis Önünde Eylemde

Hayvan üreticileri, 6 maddelik taleplerinin karşılanmaması gerekçesiyle bugün başkent Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.

Eylemciler, Tarım Bakanlığı’nın ardından Meclis önüne gitti. Eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tüm sektörleri temsilen geldiklerini belirterek, hükümetin 1 buçuk yıldır pandemi var diyerek hareket ettiğini ve hayvancıları mağdur ettiğini söyledi.

100 liralık hayvan yeminin 170 TL olduğuna dikkat çeken Naimoğulları, akaryakıta da zam yapıldığını vurguladı. Naimoğulları yapılan zamlara rağmen hayvancıların sorunlarının çözülemediğini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Milletvekili Hüseyin Angolemli eylemcilerin yanına gelerek destek belirtti.

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31/05/2021 13:24