Hayvan üreticilerine ödenecek tazminatlar belirlendi

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02/02/2020

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Hayvan üreticilerine ödenecek tazminatlar belirlendi

Bakanlar Kurulu, 2020'nin ilk yarısında geçerli olacak Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü'nün uyarınca, Genel Tarım Sigortası Fonu'nun büyük ve küçükbaş hayvan tazminatlarını onayladı.1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde tazmin edilecek üreticilere hayvan türlerine göre şu rakamlar ödenecek:

"Buzağı (1 Günlük)= 900.-TL/Adet, Buzağı (1 Günden büyük 6 aylıktan küçük)= 1,600.-TL/Adet, Dana (6 Aydan büyük 12 aylıktan küçük)= 2,700.-TL/Adet, Büyükbaş Hayvanlar= 13.-TL/Kg, Küçükbaş Hayvanlar= 15.-TL/Kg."

02/02/2020 13:34
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TAGS: Hayvan üreticilerine ödenecek tazminatlar belirlendi, haber, kıbrıs,
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