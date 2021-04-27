Hayvan üreticisi eylem yaptı

İskele'de keçi üreticisi Metin Güllü bir aydır sütlerinin alınmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

İskele Ecevit meydanında halka bedava süt dağıtan Güllü yetkilerin soruna çözüm bulmaması durumunda her gün sütü bu şekilde halka dağıtacağını ya da dökeceğini belirtti.

Bölgede 3 yıldır keçi sütü alımlarında sıkıtı yaşadıklarını söyleyen Güllü, aylık yaklaşık seksen bin Türk lirası gideri 50 bin Türk lirası da süt geliri olduğunu ifade etti. Sütün bir aydır elinde kaldığını iddia eden Güllü aylık zararın 120- 130 bin Türk Lirası olduğunu ve bu duruma daha fazla katlanamayarak böylesi bir eyleme gittiğini söyledi.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da eylemin üretime karşı yapılan yanlışlara, art niyetlere ve bugüne kadar sorunlara çözüm bulunmamasına karşı yapılan bir tepki oluğunu söyledi. Sütün pazarlanmasında son günlerde büyük sıkıntılar olduğunu iddia eden Naimoğulları, söz konusu sorunlara çözüm üretilmemesi halinde bu tür eylemlerin her gün artarak devam edeceğini belirtti.

BRT

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27/04/2021 14:09