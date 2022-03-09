Hayvan üretimi durduruluyor!
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yarın basın açıklaması yapacak
09/03/2022
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yarın Tarım Bakanlığı önünde basın açıklaması yaprak ülkede hayvan üretiminin durdurulacağını açıklayacak.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve birlik yönetimi yarın yapacağı açıklamada mevcut durumda hayvan üretiminden vazgeçileceğini vurgulayacak.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yarın saat 12.00’da Tarım Bakanlığı önünde açıklama yapacağı ifade edildi.