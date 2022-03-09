Hayvan üretimi durduruluyor!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yarın basın açıklaması yapacak

ads ads
09/03/2022

ads
ads
ads
Hayvan üretimi durduruluyor!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yarın Tarım Bakanlığı önünde basın açıklaması yaprak ülkede hayvan üretiminin durdurulacağını açıklayacak.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve birlik yönetimi yarın yapacağı açıklamada mevcut durumda hayvan üretiminden vazgeçileceğini vurgulayacak.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yarın saat 12.00’da Tarım Bakanlığı önünde açıklama yapacağı ifade edildi.

09/03/2022 21:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hayvan üretimi durduruluyor!
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.