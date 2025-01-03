Hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi 17 Ocak Cuma'ya kadar uzatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükbaş hayvan üreticilerinin, hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresinin 17 Ocak Cuma gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü kapsamında, küçükbaş hayvan üreticilerinin yılda iki kez, haziran ve aralık aylarında, hayvan miktarlarını güncellemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Üreticilerin Kaza Veteriner Dairelerine giderek hayvan miktarlarını güncel şekilde bildirmeleri gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, üreticilerin Kaza Veteriner Dairelerinden alacakları formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları ve tüm hayvanların kulak numaralarını yazmaları gerektiği belirtildi.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin 17 Ocak tarihine kadar bildirimde bulunmasının yasal bir zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada, beyanda bulunmayan üreticilerin, yasada yer alan ilgili madde uyarınca cezai müeyyideye tabi tutulabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, gününde beyanda bulunmayan üreticilerin doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanamayacağı uyarısı yapıldı.