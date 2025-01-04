Hayvanat bahçesinde yeni yıl: Filler hediyeyi beğendi, zürafalar temkinli

Almanyanın başkentindeki Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki filler ve diğer hayvanlar için nihayet Noel hediyelerini açma zamanı geldi.

Bu yılbaşı sezonunda bir yuva bulamayan ağaçlar, her yıl düzenlenen bir etkinlikle dün bazı hayvanlara verildi.

Filler hortumlarıyla dalları kopardı, muhafazalarının etrafına fırlattı ya da yeşillikleri yedi.

MEŞGUL ETMEK İÇİN

Hayvanat bahçesi sadece seçkin satıcılardan taze, satılmamış ağaçları alıyor.

Kimyasal madde ya da süsleme artığı içerebilecek halktan gelen ağaçları kabul etmiyor.

Hayvanat bahçesinin memelilerden sorumlu küratörü Florian Sicks, “Ağaçlar sadece yiyecek olarak değil, hayvanları meşgul etmek için de kullanılıyor” dedi.

"ÇOK MUTLU OLUYORLAR"

Sick, şunları söyledi: “Hayvanlar onlarla kavga edebiliyor, kendilerini onlara sürtebiliyor, kendilerini üzerlerine atabiliyor ve bu köknar ağaçlarıyla çeşitli başka şeyler yapabiliyorlar.”

Böylece hayvanların günlük yaşamlarını zenginleştirdiklerini ve onların da bundan çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

ZÜRAFALAR DAHA TEMKİNLİ

Filler ağacın büyük bir kısmını yerken, diğer hayvanlar daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Zürafalar bu yıl ilk kez, başlarının hizasında baş aşağı asılı duran gecikmiş çorap dolgularına sahip oldular.

MUGAMBİ İKNA OLMAMIŞ

Max isimli zürafa, yeşilliklerin tadına bakmaktan daha fazlasını yaptı ama arkadaşı Mugambi inceledikten sonra ikna olmamış görünüyordu.