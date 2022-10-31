Hayvanat bahçesinden kaçtı, bir hafta sonra geri döndü
İsveç'in başkenti Stockholm'de hayvanat bahçesinden kaçan "Sir Vass" adlı dev kral kobra, bir hafta sonra yuvasına dönmüş olarak bulundu.
31/10/2022
İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir hayvanat bahçesinden kaçan 2,2 metre uzunluğundaki kral kobra, bir hafta sonra kendi başına teraryumuna geri geldi.
Skansen Akvaryum Müdürü Jonas Wahlstrom, "Sir Vass" adlı kral kobranın yuvasına geri döndüğünü açıkladı.
Wahlstrom, kral kobranın, kaçışından bir hafta sonra kendi başına yuvasına dönmüş olarak bulunduğunu kaydetti.
Yılan, 22 Ekim'de Skansen Açık Hava Müzesi'ndeki hayvanat bahçesinde bulunan teraryumun tavanındaki aydınlatma boşluğundan kaçmıştı.
Skansen Akvaryum Müdürü Jonas Wahlstrom, "Sir Vass" adlı kral kobranın yuvasına geri döndüğünü açıkladı.
Wahlstrom, kral kobranın, kaçışından bir hafta sonra kendi başına yuvasına dönmüş olarak bulunduğunu kaydetti.
Yılan, 22 Ekim'de Skansen Açık Hava Müzesi'ndeki hayvanat bahçesinde bulunan teraryumun tavanındaki aydınlatma boşluğundan kaçmıştı.