Hayvancı hızla yalnızlaşıyor...

HAYVANCI HIZLA YALNIZLAŞIYOR. DEVLETİN CİDDİ BİR TEŞVİK VERDİĞİ ÜRETİM ALANINDA KONTROLÜ KAYBETMESİ SADECE HAYVANCIYA DEĞİL, ÜLKEYE DE ZARAR VERİYOR

HAYVANCI MI HAKLI KASAP MI? KAVGASINDA TÜKETİCİ HIZLA İKİSİNDEN DE UZAKLAŞIYOR. “BANA NE?” DİYEREK İTHAL ETE DESTEK VERİP, GÜNEYDE KASAP ARIYOR. BU KAOS ORTAMINDA ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR KÖTÜLÜK YAPIYORUZ. HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE YAZIK EDİLİYOR. HÜKÜMET SEYREDİYOR

Ülke hayvancısı son derece kötü günler geçiriyor. Sorunları kabul etmezsek çözüm bulmamız da imkansız. Her şeyden önce girdi maliyetlerinin ülke hayvancılığını üretim yapamaz noktaya getirdiğini kabul etmemiz gerekiyor.

Maliyetlerin bu kadar arttığı bir ortamda istediğiniz kadar hayvancılık sektörüne teşvik ayırın. Hayvan başına para verin, süt üretimini fonlayın, yem desteği verin, akaryakıt desteği verin… Bu hafta açıkladığınız teşvik, bir hafta sonraki artışlarla önemini yitiriyor

Ülkede üretim sektörlerinin ayakta kalabilmesi adına devletin teşvik vermesi son derece normaldir. Ancak devletin kendisinin bile hesaplayamadığı miktarda teşvik verilen bir alanda, et ve süt ürünleri bu kadar pahalıysa, oturup yeniden yeni bir çalışma yapmak gerekiyor

Gelinen ortama bakar mısınız? Hayvan üreticisi mutsuz, girdilerle başa çıkamıyor. Kasaplar mutsuz, yeteri kadar para kazanamadığını söylüyor. Hayvancı kasapla, kasap hayvancıyla sabahtan akşama kadar kavga ediyor. Birbirini kırıp döküyor

Sonuç? Bu denklemde ülke tüketicisi asla ve asla düşünülmüyor. Hayvancı haklı olarak isyan ediyor sütün ve etin kilosuna daha fazla para istiyor. Enerji, akaryakıt, işçi maliyetlerine ek olarak canlı hayvan fiyatları da arttıkça kasap zam üstüne zam yapıyor

Tüketici hızla Güney’e kayıyor. Eskiden ithal et konuşulduğunda herkes ülke hayvancısına destek çıkıyordu. Oysa şimdi, tüketici de ülke hayvancısını görmezden geliyor, hükümetin almış olduğu ithalat kararına büyük ve güçlü bir destek veriyor

Ülke hayvancısı haklı olduğunu anlatmak için bir taraftan eylem kararı alıyor, diğer taraftan kasaplara savaş açıyor, beni tarafta hükumetle kavga ediyor, sabahtan akşama kadar enerjisinin çoğunu haklı olduğunu anlatmakla harcıyor. Buna can yürek dayanmaz

Hayvancılık sektörüne devlet bir yılda kaç para harcıyor? Hangi alanlarda teşvik veriliyor? Gerçek hayvancı sayısı kaçtır? Bir eli kamuda diğer ayağı mandırada olan kaç kamu çalışanı vardır? Kaç kamu çalışanı ailesini kullanarak başka isimler adına teşviklerden faydalanıyor?

İddia diyorum ki devlette bu rakamları hiç olarak bilmiyor. Geldiğimiz noktada devlet bu alana büyük bir para harcamasına rağmen et pahalı, süt ve süt ürünleri pahalı. Hayvancı arkadaşlar kızıyor ama sütün fiyatını kahve fiyatıyla kıyaslamam. Teşvik verilen bir alanda ucuzluk beklerim

Hayvancıların iki büyük sorunu var. Hepsinden önemlisi yem fiyatları kontrol edilemez bir şekilde artıyor. Hayvancılar artan yem fiyatları nedeniyle hesap yapamıyor. Peşin veya çok kısa vadeli aldıkları yem nedeniyle bankalara ciddi derecede faiz ödüyor. Sorun çözmek isteyen buraya baksın

Dahası, son dönemlerde ciddi derecede büyükbaş hayvan ölümlerinde artış var. Bunun nedeni nedir? Örneğin hayvancılar yem analizlerinin yapılmasını istiyor. Yem analizi yapacak sistem olmadığı gibi, devletin de bu alanda hayvancının yanında olmadığı kesin

Sorun net aslında. Hayvancının üretim girdileri azalmadığı sürece, et ve süt ürünlerinin ucuzlamasını beklemek, ölü gözünden yaş beklemekle eşdeğer. Şu anda yapılacak tek şey, süt fiyatına zam, canlı hayvan fiyatına zam. İşte bu denklemde tüketici yok…

Haliyle bu kavgada yalnızlaşan hayvancı oluyor. Evine et alamayan, süt ürünlerini dengeli tüketen, kasapta ve markette eli titreyen tüketici hızla hayvancıyı da kasabı da terk ediyor. “Bana ne sizin sizin derdinizden, bana ne sizin kavganızdan” diyerek ithal ete destek veriyor, güneyin yolunu tutuyor

Maalesef bu denklemde hayvancı da kaybediyor, tüketici de kaybediyor. Kasaplar maliyet hesaplarını yapıp, zammını yapıp yoluna devam ediyor. O zaman devlete büyük görev düşüyor. Peki şu anda devletin maliyet hesabını yapıp, ülkeyi bu girdaptan kurtaracak liyakati var mı? Hem de kocaman bir soru işareti…