Hayvancı isyanda, eylem kapıda

Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın hayvancının önüne koyduğu önerilerin ölüm paketi olduğunu söyledi. Hükümetin hayvancıyı hiçe sayarak böyle bir öneri dizini hazırlamasını kabul edemeyeceklerini ifade etti.

Naimoğulları sergilenen yaklaşımın üretimin geriletilmesi, süt ürünlerinin ithalatının arttırılması yönünde olduğunu savundu.

Naimoğulları bakanlığın açıkladığı yeni fiyatlarla “hayvancının ayakta kalamayacağını”, dolayısıyla kaybedecek bir şeyleri kalmadığını kaydederek tüm hayvancıları 27 Şubat Çarşamba günü araçlı eyleme katılmaya davet etti.

Naimoğulları hayvancının taleplerini şöyle açıkladı: Küçükbaş hayvan sayısı 50’nin altında olan yetiştiricilere hayvan başına destek verilmemesi kararının, hayvan sayısının 30’un altında olan yetiştiricilere destek verilmemesi şeklinde düzenlenmesi;

Küçükbaşta 30-400 arası hayvanı bulunan yetiştiricilere hayvan başı 160 TL, 400-800 arası hayvanı olan yetiştiricilere de hayvan başı 140 TL, hayvan desteklerinden yararlanma yaşının da 12 aydan 8 aylığa çekilmesi;

Küçükbaş yetiştiricilerinin Haziran 2018’den olan 11 milyon 200 bin TL’lik doğrudan gelir desteğinin ödenmesi;

Büyükbaşta soğuk inek sütünün 2,8 krş/lt, soğutulmuş inek sütünün 2,7 krş/lt, açık inek sütünün de 2,65 krş/lt olmasını talep ettiklerini kaydetti.

“Ölüm paketi”

Naimoğulları, yeni yılda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Başbakan ve Maliye Bakanı ile görüşmeler yaptıklarını, Tarım Bakanı ile 3 ve 11 Ocak’ta yapılan görüşmelerde, Birliğin önüne konulan önerilerin “üreticinin ölüm paketi” niteliğinde olduğunu ifade etti.

Hayvan yetiştiricileri ve üreticilerine yönelik 40 milyon TL doğrudan gelir desteği öngörüldüğünü ancak üreticinin destek peşinde olmadığını, dertlerinin süt maliyeti olduğunu belirten Naimoğulları, bir litre sütün Toprak Ürünleri Kurumunun yem fiyatları esas alınarak 2.8 TL olarak hesapladıklarını kaydetti.

“Bütçede tarıma ayrılan pay yüzde 2.5’e düşürüldü”

Devlet bütçesinde tarıma ayrılan payda da kesintiye gidildiğini, bunun nedeninin de bütçe açığının hayvancının sırtından kapatılması olduğunu savunan Naimoğulları, 2018 bütçesinde tarıma ayrılan yüzde 4’lük payın 2019 bütçesinde yüzde 2.5’e düşürüldüğünü belirtti.