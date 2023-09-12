Hayvancılar Birliği Eskişehir’de 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 50 kişilik kafile 6 – 10 Eylül 2023 tarihleri arasında ETO Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Eskişehir 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti.

6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Türkiye’nin dört bir yanından üretici ziyaret etti.KKTC’den Hayvancılar Birliği’nin de katıldığı fuarda üç günlük ziyaret sırasında çeşitli temaslar gerçekleştirildi. Ekip 3 günlük ziyaret sonrası adaya döndü.