Hayvancılar Birliği Pazartesi Günü Araçlı Eylem Yapacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım Bakanlığına ve hükümete sorunlarına çözüm üretmesi için verdikleri sürenin sonunda hükümetin zamana oynayarak çözüm üretmediğini savundu ve 31 Mayıs Pazartesi günü araçlı eylem yapacaklarını açıkladı.

Naimoğulları yaptığı yazılı açıklama ile eylemle ilgili detayları da paylaştı. Buna göre, eyleme katılmak üzere doğudan gelenler Hamitköy çemberinde, batıdan gelenler ise Gönyeli çemberinde saat 10.00’da buluşacak. Ardından iki grup Kıbrıs Gazetesi önünde buluşarak Tarım Bakanlığına gidecek.

Naimoğulları açıklamasında Hayvancılar Birliğinin Tarım Bakanlığı ve hükümetten Taleplerini de hatırlattı.

Talepler şöyle:

1. Üreticinin Sütek’ten günü geçmiş alacağı olan % 55 lik kısmın karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağının 28 Mayıs Cuma gününe kadar ödenmesi.

2. Arpa fiyatının 2021 yılı sonuna kadar kesinlikle artırılmaması. Tüm hayvancıların böyle yarı kurak bir yılda yapılacak olan zam ,direncini daha da düşürecektir. Yem fiyatları daha da artacaktır.

3. Süt fiyatları konusunda aylardır artan yem ve yem hammaddelerinden dolayı üretici 1 lt sütle 1 kg yem alamaz duruma gelmiştir. Talebimiz koyun,keçi ve inek sütüne artış yapılmasıdır. Bu noktada yapılması gereken 1 lt sütle 1.5 kg yem alınabilmesi noktasında düzenleme yapılmasıdır. Yem fiyatlarında yapılan sürekli artış bizlerin parite noktasında düzenleme yapılması yönünde tavrımızı ortaya koymuştur.

4. Şu anda yapılan Borsa uygulaması tüzüğe aykırı olarak uygulanmaktadır. Bizim talebimiz 2,35 krş/lt’den borsadan satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi. 2,94 krş/ lt olan süt taban fiyatı 0,59 krş aşağıya düşürülerek üretici her 15 günde 1,5 milyon tl’ ye yakın borsadan zarara uğratılmaktadır. Bir yandan akıl almaz yem zamlarına karşı öte yandan süt fiyatlarının borsada düşürülmesi tamamen üreticinin sütünü peşkeş çekmektir.

5. Mutlak süretle keçi sütünü alması gereken Sütek, bu konuda imalatçının tavrına göre uygulama yapmaktadır. Bizim talebimiz keçi sütüne kesinlikle alım garantisi verilmesidir.

6. Kuraklığa rağmen küçükbaş hayvan başı D.G.D miktarı bir tek kuruş artırılmadı. Bu konuda Sayın Çavuşoğlu gündemde bir paket açılımının olduğunu belirtiyor. Paketin içinde küçükbaş hayvancıya verilecek olan desteğin miktarı derhal açıklanmalıdır. Ayrıca yem desteği yapılmalıdır.

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28/05/2021 16:30