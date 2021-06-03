Hayvancılar Birliği, Tarım BakanıÇavuşoğlu ile görüşecek

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03/06/2021

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Hayvancılar Birliği, Tarım BakanıÇavuşoğlu ile görüşecek

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilileri, Lefkoşa'da yaptığı eylemin 4'ncü gününde bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile yeniden görüşme gerçekleştirecek.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirecek. 

Birlikten yapılan açıklamada görüşmenin bugün saat 11.00’da olacağı belirtilirken eylemcilere Tarım Bakanlığı önünde olmaları yönünde çağrı yapıldı. 

03/06/2021 08:55
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