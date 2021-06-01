Hayvancılar Meclis Önünü Tamamen Trafiğe Kapattı
Eylemdeki Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Cumhuriyet Meclisi önünü tamamen trafiğe kapattı.
01/06/2021
Eylemdeki Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Cumhuriyet Meclisi önünü tamamen trafiğe kapattı.
Birlik, Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme bugün de devam ediyor.
Hükümetten, sorunlarına kalıcı çözüm bulunmasını isteyen üreticiler, hükümetle bir sonuç elde edemeyince eylemin şeklini değiştirmeye başladı.
Eylem nedeniyle trafiğin tamamen durdurulmasına sinirlenen trafikteki araç sürücüleri, araçlarının kornalarını çalarak eylemcileri protesto etti.