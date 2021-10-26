Hayvancılara Brucella Tazminatları Ödendi…

Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zararlarının tazmini için 30 hayvan üreticisine 151 bin 500 TL ödedi.

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26/10/2021

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Hayvancılara Brucella Tazminatları Ödendi…

Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zararlarının tazmini için 30 hayvan üreticisine 151 bin 500 TL ödedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın açıklamasına göre, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlandı ve Brucella hastalığı zararı olan 30 üreticiye 18 büyükbaş ve 130 küçükbaş için 151 bin 500 TL tazminat ödendi.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını bildiren Kızılduman, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerini duyurdu.

26/10/2021 16:37
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TAGS: Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella hastalığı
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