Hayvancılık Dairesi: Balık ölümlerinden ardından Bafra Deresi’nden su numuneleri alındı

Hayvancılık Dairesi, balık ölümlerinden ardından Bafra Deresi’nden su numuneleri alındığını ve numunelerin inceleme için Devlet Kimya Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildiğini açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, Bafra Deresi’nde görülen balık ölümleri ile ilgili incelemede bulundu.

Daire tarafından yapılan açıklamada, personeller tarafından su numuneleri alınarak mikrobiyolojik inceleme için Devlet Kimya Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Mehmetçik Belediyesi ekipleri ile bölgede yapılan ilk incelemelerde, derenin sığ ve durağan olduğu, su sıcaklığının 38,5 derecelerde olduğu ve özellikle sığ alanda çözünmüş oksijen miktarının oldukça düşük olduğu gözlenmiştir.

Kimyasal kirlilik (ilaç, zehir, pestisit vs) ihtimalinin çok düşük olduğu ancak bölgedeki paket arıtma tesislerinde yaşanabilecek herhangi bir taşkınlık ve/veya arıza veya aksaklığın doğrudan dereyi etkileyeceği de açıkça görülmektedir. Konu ile ilgili olarak Çevre Dairesi ekiplerinin de eş zamanlı çalışma başlattığı görülmüştür.

Ölü balıkların toplatılması için Mehmetçik Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatılmış olup, analiz sonuçlarının alınmasına müteakip ayrıca gerekli açıklama kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

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30/07/2022 17:21