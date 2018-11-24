Hayvancılık Dairesi Dilekkaya’da Eğitim Çalışması Düzenledi...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte önce Dilekkaya köyündeki çiftlikler ziyaret edildi. Çiftlik ziyaretlerinden sonra, Salih Biçercioğlu’na ait (Gaga’nın Yeri) köy kahvehanesinde üreticilere yönelik gece eğitimi düzenlendi.



Hayvancılık Dairesi uzmanları tarafından üreticilere yönelik düzenlenen eğitimde, “Süt Sığırlarında Hayvan Beslemenin Süt Yağına Etkisi” konusu anlatıldı. Eğitme, Veteriner Dairesi ve Süt Kurumu da destek verdi.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Bakanlık Müsteşarı Ercan Sınay ve Bakanlık Müdürü Mehmet Biray da eğitimde hazır bulundu.



Bakan Şahali, uzmanlar tarafından verilen eğitimlerin önemine değinerek, üreticilerin geleneksel yöntemlerden sıyrılarak, çağın gerektirdiği yöntemlere uygun üretim yapılması yönünde çağrıda bulundu.