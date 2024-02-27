Hayvancılık Dairesi: Hafta sonu yakalanan Pamuk Köpek Balığının nesli tehlikede

Hayvancılık Dairesi, nesli tehlikede olan türlerin avlanmasının Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandığını, hafta sonu yakalanan Pamuk Köpek Balığının da bu tür arasında olduğunu hatırlattı.

Hayvancılık Dairesinden yapılan açıklamada, köpek balıklarının korunmasının sadece doğal denge için değil istilacı türlerle mücadele için de önemli olduğu, Akdeniz'deki köpek balıklarının korunmasının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Açıklamada, hafta sonu hedef dışı tür olarak yakalanan, basına da yansıyan ve üzerinde çeşitli yorumlar yapılan köpek balığıyla (Pamuk Köpek Balığı, Odontaspis Ferox, Smalltooth Sand Tiger) ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Mayıs 2023’te Bakanlar Kurulu Kararıyla yayınlanan ‘Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü’ ile uluslararası sözleşmelerle korumaya alınan türler ile denizlerimizde bazı kıkırdaklı balık türleri gibi nesli tehlike altında olan türlerin avcılığı tamamen yasaklanmıştır. Yasaklananlar arasında Pamuk Köpek Balığı da mevcuttur. Balon balıkları, aslan balıkları istilacı bir tür olarak kabul edilir ve yerel ekosistemlere ciddi zararlar verebilirler. Köpek balıkları, doğal avcıları olarak, balon balıklarının popülasyonunu kontrol etmek için önemli bir rol oynayabilirler. Köpek balıklarının varlığı, balon balıklarının aşırı çoğalmasını ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerini dengeleyebilir. Dolayısıyla, köpek balıklarının korunması, sadece doğal dengeyi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda istilacı türlerle mücadelede de önemli bir faktör olabilir. Bu nedenle, köpek balıklarının korunması, denizlerimizin ekolojik dengesini korumak için önemli bir strateji olarak değerlendirilebilir.”

-“Denizlerimizde 17 köpek balığı türü var… 15’i dünyada da tehlike altında”

Açıklamada, Hayvancılık Dairesi’nin 2018 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) iş birliğinde, balıkçıların da desteğiyle “Hedef Dışı Avın Belirlenmesi Projesi” kapsamında ulaşılan bilgiler de şu şekilde paylaşıldı:

“Denizlerimizde 17 köpek balığı türü kaydedilmiştir. Bunların 15’i dünyada tehlike altındadır. Bu türlerin 10’unun avı balıkçılarımızın da aktif olarak yer aldığı ‘Sürdürülebilir Ortak Balıkçılık Yönetim Komisyonu’ onayıyla yasaklanmıştır. Bu canlılar hakkındaki bilgimiz arttıkça onların da geleceği düşünülerek, sürdürülebilir balıkçılık yönünde ortak kararlar almamız kolaylaşacaktır. Yakın geçmişte, basında da yer aldığı gibi balıkçılar, restoran sahipleri ve perakendecilerin ticari değeri olmayan bu türleri tüketime sunmamaları hususunda gösterdikleri hassasiyetin devam etmesini diler, bunun gibi büyük köpek balığı türlerinin avlanılmasının yasak oluğunu hatırlatırız.”