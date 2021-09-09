Hayvancılık Dairesi ve SPOT arasında iş birliği protokolü imzalandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlıkta imzalanan protokole Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği Başkanı Kutlay Keço imza koydu.

Protokol, daire ve dernek arasında var olan iş birliğinin kapsamını geliştirerek, iş birliğinin devamını da sağlıyor.

Protokolün imzalanmasının ardından, Dernek yetkilileri tarafından Hedef Dışı Avın Belirlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan “Akdeniz’de Tesadüfi Avlanan Hassas Türleri Tanımla Rehberi” Bakan Çavuşoğlu’na takdim edildi.

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09/09/2021 19:13