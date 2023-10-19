Hayvancılık Kooperatifi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş’a teşekkür etti

Hayvancılık Kooperatifi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a, ithal balya navlununa yaptığı katkıdan ötürü teşekkür etti.

Kooperatif Genel Sekreteri Güven Yücener yazılı açıklamasında, geçen yıl kuraklık nedeniyle balya üretiminde sıkıntı yaşandığını, bunu aşmak için balya ithal edildiğini kaydetti.

Hayvan üreticisine daha ucuz hammadde sağlanması için ithal edilen balyada kilo başına 1.25 TL navlun desteği uygulandığını belirten Yücener, “Bugüne kadar ithal edilen 1956 ton balya için toplam 2 milyon 444 bin 775 TL kooperatifimizin hesabına yatırılmıştır” dedi.

Bakan Çavuş’u ziyaretlerinde Hayvancılık Kooperatifi Başkanı Taksim Karapelit’in bu uğraşları için teşekkür ettiğini bildiren Yücener, bu desteğin süreceğini öğrenmekten duydukları memnuniyeti de ifade ettiklerini belirtti.

Öte yandan Kooperatif Başkanı Karapelit, bakanlığın sosyal medya hesabının ele geçirilmesinden duyduğu üzüntüyü de belirterek Bakan Çavuş’u yıpratmayı amaçlayan bu davranışın kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirterek Çavuş’a destek ifade etti.