Hayvancılık, yok olmanın eşiğinde

Gazeteci yazar Hasan Hastürer, hayvancılığın son durumunu irdeledi. Hastürer, hayvancılığın zor günlerden geçtiğini ve kötü bir duruma sürüklendiğini belirtti. Hastürer, Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğluları ile yaptığı görüşmenin ardından yazdığı yazıda hayvancıların endişelerini yazısına aktardı.

İşte Hasan Hastürer’in köşe yazısı;

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları’nı telefonla aradım.

Hayvancının durumunu sordum.

Bıçak gibi yanıt geldi: ‘ Hiçbir dönemde bu kadar kötü olmadı. Hayvancılık yok olmanın eşiğindedir. Hayvancı, üretmek için direnirken resmen ızdırap çekiyor.’

***

Mustafa Naimoğluları’nın yanıtı sürpriz mi?

Hiç de sürpriz değil.

Bir süreden beri hayvancılardan ciddi şikayetler geliyor.

Acaba abartı var mı diye düşündüm hep…

Dün, Naimoğluları’yla yaptığım sohbetten sonra anladım ki, hayvancılıkta durum, vahim ötesi bir noktaya gelip dayanmıştır.

***

Mustafa Naimoğluları, ‘ Bu hükümet üretimden, pazarlama nedeniyle korkarken, bir diğer taraftan da ithalatçıların baskısından çekiniyor’ dedikten sonra şunları ekledi:

‘ Süt fiyatları ortalama yüzde yirmi aşağıya çekiliyor. Başbakanla yaptığımız toplantıda Tarım Bakanı, döviz bazında fiyatların düşmediğini, söyleyince, ben de kendisine, döviz konuşacaksan siz de bizi bundan sonra döviz olarak ödeyin, dedim.’

***

Destekten de vazgeçmeye hazır olduklarını belirten Mustafa Naimoğluları, ‘ Sütte maliyetin 65’i yem, 35’i de diğer girdilerdir. Gelin adam gibi maliyetleri hesaplayalım ona göre süt fiyatları belirlensin, dedik. Hatta litre maliyeti 3 TL olan inek sütünün 2 TL 80 Kuruş olmasını da kabul ettik. Buna karşılık ne gördük 2 TL ile 2 TL 30 Kuruş arası fiyatlarla hayvancıyı bölmeyi tercih ettiler’ dedi.

***

Toprak Ürünleri Kurumu’nda hayvancının geri dönen çeklerinin milyonlarda TL olduğuna işaret eden Mustafa Naimoğluları, ‘Esas kıyamet 20 Şubat’tan sonra kopacak’ deyip şöyle konuştu:

‘ Hayvancının son süt ödemesi, önceki fiyattandı. 20 Şubat ödemeleri yüzde yirmi, indirimli olarak yapılacak. Daha yüksek süt fiyatı geliriyle borcunu ödeyemeyen hayvancı, yüzde yirmi daha az gelirle borcunu hiç ödeyemeyecek. Süt gelirinden alınacak paranın yolunu doğrudan ve dolaylı bekleyen en az 50 bin kişi var. Aylık 30 milyon TL olan süt geliri şimdi 23-24 milyon TL’ye düşecek. Bu kayıp ciddi bir kayıptır.’

***

Mustafa Naimoğluları’nın şu hesaplaması hayvancının içine düştüğü durumu anlatmaya yetiyor sanırım:

‘ Hayvancının en büyük gelir kaynağı süt geliridir. Yılda bir, kuzu ya da dana satışından elde edilen gelir, esas gelir sayılmaz. Bugüne kadar 1 litre sütle en az bir buçuk kilo yem alınıyordu. İlk kez şimdi 1 litre sütle, 1 kilo yem alınacak. Bu iflas demektir. Sütten elde edilen gelirle bırakın hayvancının karnını doyurmasını, hayvanların karnı bile doymayacak. Gidilecek köyün minarelerini gören hayvancı, sağmal ineklerini kasaba verip, mezbahaya yolluyor. Kontrol edilsin her gün 100 dolayında sağmal ineğin mezbahalarda kesildiği görülecek.’

***

Dörtlü Koalisyon Hükümetinin, hayvancının dostu olmadığını ifade eden Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, ‘ 2010’da bütçede tarımın payı 4 dolayındaydı. 2017’de bu oran 3.6, 2018’de ise 3.5’ geriledi. 2019’da 2.5’e geldi. Bu oranlar hükümetin, hayvancıya, çiftçiye, köylüye verdiği değeri gösterir. Hayvancıya yönelik tavır, Kıbrıs Türkünün üretimden koparılmasıdır. ’ dedi.