HABER KIBRIS

Hayvancıya verilen katkı kesintisiz ödeniyor

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12/06/2018

Hayvancıya verilen katkı kesintisiz ödeniyor
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Hayvan Üreticileri ile Maliye Bakanlığı hayvancıya verilen katkının kesintisiz şekilde ödenmesi konusunda uzlaşıya vardı…

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, hayvancıların hakedişlerinin yarın veya en geç Perşembe günü ödeneceği konusunda bakanlık yetkililerinden teyit aldıklarını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde hayvancıya verilen hayvan başına katkının tam yapılmaması halinde eylem uyarısında bulunan ve hükümete süre tanıyan Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları BRT’ye son duruma ilişkin açıklama yaptı…

Naimoğluları, Maliye Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmede varılan mutabakat gereği hayvancıya verilen destekte kesintiye gidilmeyeceğini ifade etti.
Birliğin talebi doğrultusunda hükümetin ödemelerde kesinti yapmama yönünde karar aldığını belirten Naimoğluları, hayvancıların hakedişlerinin bayramdan önce ödeneceğini kayedetti.

Naimoğluları, bakanlık yetkililerinin yarın veya en geç Perşembe günü ödemenin yapılacağını kendilerine ilettiklerini söyledi.

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TAGS: hayvancı, para, ekonomi, katkı
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