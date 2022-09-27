Hayvanlar hakkında ilginç bilgiler arasında daha önce hiç duymadığınız, sizi şaşkına çevirecek enteresan bilgiler yer alıyor.

Hayvanlar hakkında ilginç bilgiler, hayvanlar ile ilgili ne kadar bilgi sahibi olursanız olun, sizi şaşırtabilir. Ne de olsa gezegende 7 milyonun üzerinde hayvan türü bulunuyor. Her bir türü diğer türden ayıran belli başlı özellikleri vardır.

Bunların çoğu yaygın olarak bilinse de bazıları insanlar arasında çok da bilinmiyor. Örneğin hayalet yengeçler tıpkı bir köpek gibi düşman olarak gördüğü canlılara hırlar. Bunun gibi hayvanlar hakkında enteresan bilgiler öğrenmek için gelin, aşağıdaki listeye göz atalım.

Hayvanlar Hakkında İlginç Bilgiler Listesi

-Bir denizanası türü olan Turritopsis Dohrnii ölümsüzdür.

-Karıncalar 1 insana 1 milyon oranındadır.

-Salyangozlar bir uyuduğunda 3 yıl boyunca uyumaya devam edebilir.

-Ahtapotların üç kalbi, dokuz beyni vardır.

-Yarasalar saatte bine yakın böcek yiyebilir.

-Küçük ve metabolizması hızlı olan hayvanlar ağır çekimde görür.

-Bal arıları saniyede 200’e yakın kanat çırpabilir.

-Flamingo sadece başı yere bakarken yemek yiyebilir.

-İnekler ayakta uyuyabilir ama sadece yatarken rüya görür.

-Yarasaların bacak kemikleri çok incedir, bu nedenle hiçbir yarasa yürüyemez.

-Su samurları uyurken birbirinden ayrılmamak için birbirlerinin patilerini tutarlar.

-Kedilerin bıyığı hava değişikliğini anında algılayabilecek kadar hassastır.

-Kedilerin köprücük kemiği yoktur.

-Kar leoparı kükreyemez, ses telleri o kadar gelişmiş değildir.

-Kedilerin kulaklarının her birinde 32 kas vardır.

-Sinek kuşu geriye doğru uçabilen tek kuştur.

-Uçabilen tek memeli yarasadır.

-Bazı solucanlar zıplayabilir.

-Bir koala günün 22 saatini uyuyarak geçirebilir.

-Hayalet yengeçler, düşman olarak gördüğü canlılara tıpkı bir köpek gibi hırlar.

-Yunuslar birbirine ismi ile seslenir.

-Evcil köpeklerin geçmişi milattan önce 320’li yıllara uzanır.

-Puffin, vücudunu kaşımak için ince dalları kullanır.

-Bazı köpekbalıkları karanlıkta parlar.

-Timsahlar 100 yıl yaşayabilir.

-Fareler gıdıklandığında güler.

-Deve kuşunun gözleri beyninden daha büyüktür.

-Kediler kendi adını bilir ama kendisine seslenilmesine aldırmaz.

-Zebranın üzerindeki siyah beyaz çizgiler, böceklerin ona yaklaşmamasını sağlar.

-Erkek atların dişi dişi atlara göre daha fazladır.

-Köpeklerin aldığı tat ile insanların aldığı tat bir değildir.

-Kelebekler ayaklarını kullanarak tat alır. Hatta tat alma duyuları insanlardan daha güçlüdür.

-Filler doğduktan sonraki 20 dakika içinde ayakta durmaya başlayabilir.

-İnekler düşünüldüğünden daha sosyaldir, insanlar gibi en iyi arkadaşları vardır.

-Bir erkek güve, dişi güvenin bir kez kokusunu aldığında onu bulmak için kilometrelerce yol katedebilir.

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27/09/2022 21:14