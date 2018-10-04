'Hayvanlar İçin Modern Bir Barınağa İhtiyaç Var'

Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği (DOĞ-DER) Genel Başkanı Hüseyin Gürlek, hayvanlar için modern bir barınağa ihtiyaç olduğunu kaydederek, sokak hayvanlarının yalnız bırakılmaması için bakanlıklara, sivil toplum kuruluşlarına ve iş insanlarına seslendi.

DOĞ-DER’den verilen bilgiye göre, dernek yönetimi ve üyeler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bugün Kumsal Park’ta basın açıklaması yaptı.

DOĞ-DER Başkanı Gürlek, açıklamasında hayvan barınaklarının durumuna dikkat çekti.

Gürlek, “Her yer petshoplarla doldu. Marketten mal alır gibi hayvan alınıyor, sahip çıkılmıyor. Gün geçmiyor ki hayvan hakları ihlalleri yapılmasın, kediler, köpekler araçların altında kalmasın. KKTC’deki hayvan barınaklarının iç açıcı olmadığı, hayvan haklarıyla ilgili yeterince çalışma yapılmadığı da aşikar” dedi.

Modern bir hayvan barınağına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gürlek, “Sokak hayvanlarını yalnız bırakmayalım” diyerek Kumsal Park’tan bakanlıklara, sivil toplum kuruluşlarına ve iş insanlarına seslendi.

Hüseyin Gürlek, bugünün çalışmalara hız verileceği milat olarak kabul edilmesini de istedi.