Hayvanlara cinsel istismarda bulunan 65 yaşındaki kişiye 9 ay hapis cezası

Güney Kıbrıs’ta hayvanlara cinsel istismarda bulunan 65 yaşındaki bir kişiye 9 ay hapis cezası verildiği haber verildi.

Larnaka Kaza mahkemesinin, Larnaka’ya bağlı Dali’de yaşamını sürdüren 65 yaşındaki şahsa, hayvanlara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle dün 9 ay hapis cezası verdiğini yazan Haravgi ve diğer gazeteler, zanlının, mahkeme tarafından, “Hirokitia” bölgesindeki bir ağılda bulunan küçükbaş hayvanlara sistematik istismarda bulunduğu gerekçesiyle suçlu bulunduğunu ekledi.

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22/09/2022 12:11