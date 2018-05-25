Hayvanlara eziyet

Hayvanları koruma dernekleri ve hayvan severlere göre Lefkoşa Barınağı’nın durumu içler acısı. Kısırlaştırma ve aşılama yapılmadığı için oluşan salgında onlarca hayvan telef oldu

Havadis'te yer alan habere göre, ‘Gençlik Hastalığı’ (Distemper) olarak bilinen virüs salgını 2 ayı aşkın süredir devam etmekte. Öncelikle Kyrenia Animal Rescue (KAR) Hayvan Barınağı’nda, ardından İskele Barınağında tespit edilen hastalık, daha sonra da Lefkoşa ve Mağusa barınaklarında da görüldü. Bu noktada birçok hayvan barınağı karantina uygularken, Lefkoşa Barınağında henüz bir karantina olmadığı ve halen köpek alımı yapıldığı da hayvan severlerin iddiaları arasında yer aldı. İddianın muhatabı Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Tomris Güven ise barınağa o günden beridir köpek alımı yapılmadığını ve karantinada olduklarını söyledi.

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