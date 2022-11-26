Hayvanseverler eylem yaptı!

Hamitköy'de hayvanseverler, sokak hayvanlarının zehirlenmesini protesto etmek için bugün (26 Kasım Cumartesi) Hamitköy’deki Belça Süpermarket önünde saat 13.00’te eylem yapmak için toplandı.

Hamitköy Doğayı Koruma Platformu ve hayvanlarını kaybeden kişiler "Can dostlarımız için, doğa için bu katliama dur de" " Yastayız" "Yaşam Hakkımı İstiyorum" sloganlarıyla tepkilerini gösterdiler.

Hamitköy Doğayı Koruma Platformu, masum canlıların katliamının Hamitköy'de sıkça yaşandığını ve acımasızca öldürüldüğünü belirtti. Platform sözcüsü, bu katliamları yapanların zehirleri nasıl kolay bulduğunun da açıklanmasını istedi.

Yetkililere seslenen hayvenseverler, bir an önce bu katliamı yapanların yargı önüne çıkması için yetkilileri göreve çağırdı.

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26/11/2022 13:07