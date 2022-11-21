Hayvanseverlerden eylem: ''Can dostlarımız için, doğa için bu katliama dur de''

Hamitköy'de hayvanseverler, sokak hayvanlarının zehirlenmesini protesto etmek için 26 Kasım Cumartesi günü eylem yapıyor.

Hamitköy Doğayı Koruma Platformu, "Can dostlarımız için, doğa için bu katliama dur de" sloganıyla 26 Kasım Cumartesi günü eylem yapıyor.

Eylem saat 26 Kasım'da saat 13.00'de Hamitköy Belça karşısında olacak.

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21/11/2022 16:17