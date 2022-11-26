Hayvanseverlerden eylem: 'Can dostlarımız için, doğa için bu katliama dur de'

Hamitköy'de hayvanseverler, sokak hayvanlarının zehirlenmesini protesto etmek için bugün (26 Kasım Cumartesi)

Hamitköy Doğayı Koruma Platformu, "Can dostlarımız için, doğa için bu katliama dur de" sloganıyla bugün eylem yapıyor.

Organizasyondan yapılan açıklamada “Onların da özgürce yaşamaya hakkı var. Onları korumak ve haklarını savunmak için birlik olmak zorundayız. Tüm hayvan severleri 26 Kasım Cumartesi saat 13.00’te Hamitköy Belça karşısına bekliyoruz” denildi.

Bu habere tepkiniz:



26/11/2022 11:51