Hazal Kaya bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Bir konser çıkışı basın mensuplarıyla sohbeti sırasında güzel oyuncu “cinsiyeti kız” dedi.

Hamile olan ünlü oyuncu Hazal Kaya bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Melike Şahin konseri çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı. İkinci bebeğine hamile olan Kaya, kız Bebek beklediğini müjdeledi.

6 yıllık beraberliğin ardından meslektaşı Ali Atay’la nikâh masasına oturan güzel oyuncu, 2019 yılında oğlu Fikret Ali’yi kucaklarına almıştı.

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03/09/2022 15:14