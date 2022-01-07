Hazal Kaya ikinci kez virüse yakalandı: Evdeki herkes pozitif

Geçen yıl corona virüse yakalanan Hazal Kaya, yeniden pozitif olduğunu duyurdu.



Temaslı olduğu için bir haftadır kendisini karantinaya alan Kaya, sosyal medyadan açıklama yaptı.



Eşi Ali Atay dışında evdeki herkesin pozitif çıktığını açıklayan oyuncu, "Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Durum bu, geçmiş olsun hepimize" mesajını yayınladı.

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07/01/2022 16:10