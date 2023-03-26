Hazal Kaya: Kapkaranlık günlerde bize umut ışığı gibi geldin

Kısa bir süre önce kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, ailesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, kısa bir süre önce ikinci kez anne olmuştu. Kaya, 11 Şubat sabahı dünyaya getirdiği kızına Leyla Süreyya adını vermişti. Şimdilerde tüm vaktini çocuklarıyla geçiren Kaya, çocukları ve eşi Ali Atay ile beraber olduğu bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

32 yaşındaki Kaya paylaşımına "Kapkaranlık günlerde bize umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun. 40 gün nasıl geçti ilmiyorum" notunu düştü.

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26/03/2023 20:47