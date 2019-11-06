Hazar Ergüçlü, Antalya’dan sonra bir ödül daha kazandı!

Kıbrıslı Türk sanatçı Hazar Ergüçlü, Türkiye Magazin Gazetecileri’nin düzenleği ödül töreninde ‘Dijital Platformda En iyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Ergüçlü, geçtiğimiz hafta 54. Antalya Ulusal Yarışma’da “Kar” isimli filmdeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi olmuştu.

Magazin Gazetecileri Derneği’nin 24. Altın Objektif Ödülleri, dün akşam sahiplerine verildi.

Hazar Ergüçlü de düzenlenen törenle ödülünü aldı

Ergüçlü instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Magazin Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ederim” diye yazdı

06/11/2019 09:52