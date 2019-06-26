Hazar Ergüçlü filtresiz paylaştı

Zaman zaman sosyal medya hesabı olan ünlü kadınların makyajsız hallerini takipçileriyle paylaştıklarına tanıklık ediyoruz. Bu kimi zaman Hadise’nin çağrısında olduğu gibi bir tepki hareketi şeklinde gelişirken, kimi zaman da oyuncu Hazar Ergüçlü gibi spontane bir şekilde gerçekleşebiliyor. Yazın tadını çıkarttığı bir sırada gördüğü çiçekleri fotoğraflamak isteyen Ergüçlü filtresiz ve makyajsız kareleriyle büyük beğeni aldı.



