HABER KIBRIS

ad

Hazar Ergüçlü filtresiz paylaştı

Oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından filtresiz karelerini paylaştı.

ads
26/06/2019

ads
Hazar Ergüçlü filtresiz paylaştı

Zaman zaman sosyal medya hesabı olan ünlü kadınların makyajsız hallerini takipçileriyle paylaştıklarına tanıklık ediyoruz. Bu kimi zaman Hadise’nin çağrısında olduğu gibi bir tepki hareketi şeklinde gelişirken, kimi zaman da oyuncu Hazar Ergüçlü gibi spontane bir şekilde gerçekleşebiliyor. Yazın tadını çıkarttığı bir sırada gördüğü çiçekleri fotoğraflamak isteyen Ergüçlü filtresiz ve makyajsız kareleriyle büyük beğeni aldı.


Bu habere tepkiniz:
TAGS: Hazar Ergüçlü, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.