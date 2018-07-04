Hazar Ergüçlü: Hayatımda en çok risk aldığım dönemdeyim

Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu Hazar Ergüçlü, “Hayatımda en çok risk aldığım, risklerin korktuğum kadar korkunç şeyler olmadığını gördüğüm bir dönemdeyim. Bu durumdan çok mutluyum” diyor.

Hazar şu an hayatının hangi evresinde?

- En çok risk aldığım, risklerin korktuğum kadar korkunç şeyler olmadığını gördüğüm bir dönemdeyim. Bu durumdan çok mutluyum. Zaten risk yoksa değişim yoktur. Hayatta risk almaya başladığımız zamanların çok önemli birer eşik olduğunu düşünüyorum.

Kendine dönüp baktığında asla yapmam dediğin şeyleri yaptığın oldu mu?

- Evet. Mütemadiyen yapıyorum ve belli ki yapmaya devam edeceğim. Çok katı bir şekilde sürekli “asla” dediğim şeyler vardı ama maalesef ne biriciğiz ne de o kadar önemliyiz. Bizden çok daha büyük şeyler var hayatta. Aslında “asla” dediğin şey zaten korktuğun şeydir. Korktuğun şeyden yavaş yavaş çekilirsin. Ben ise üstüne gidiyorum. Ve bir eşikten atlıyorum sanki. Zannettiğim kadar büyük olmadığını görüyorum.

İnsanlarla ilişkilerinde kendine en çok verdiğin tavsiye nedir?

- Her zaman düşündüğünü söyle. Bunu yapmaya önem veririm. Zor hayır diyen biriydim. Bunu kırdım.

Bireysel bir insan mısın?

- Bencil asla değilim. Ama birçok şeyi yalnız yapmaktan çok keyif alırım ve bazı şeyleri yalnız yapabiliyor olmanın çok kıymetli olduğunu düşünürüm. Takım halinde çalışmak da tabii çok önemli ama her şeyden önce bireysel başarıya inanıyorum.

“Ahlat Ağacı”nın sende bıraktığı hisler neler?

- Çok severek çalıştım. Böyle bir şaheserin bir parçası olmak gurur verici. Son derece aşina olduğunuz fakat çok sık dile getirmediğimiz, gündelik zannettiğimiz ama ruhumuza işleyen, karakterimizi oluşturan, varoluşumuzu belirleyen bir sürü mesele tartışılıyor filmde.

Nuri Bilge Ceylan ile çalışmak nasıldı?

- Şahane. Çok öğretici ve sınırları zorlayıcı bir deneyimdi benim için. Çok mutluyum. Kendimi çok güvende hissettim.