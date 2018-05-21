Hazar Ergüçlü, Murat Cemcir ile fena dalga geçti

Oyuncu Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol, Murat Cemcir'in Cannes pozu ile ilgili dalga geçen bir video çektiler

Murat Cemcir'in Cannes Film Festivali'nde poz verirken ısrarla Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçme çabasını oyuncu arkadaşları Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol'a eğlence çıkardı.

"KADIN HADDİNİ BİL"

Murat Cemcir'in fotoğraflarda öne geçme çabası sosyal medyada gündem yaratınca Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol da rahat durmadı ve konuyla alakalı eğlenceli bir video çekti. Videoda birbirinin önüne geçmeye çalışan ikilinin bu halleri ise herkesi güldürdü.

Doğu Demirkol'un ısrarla Hazar Ergüçlü'nün önünde geçerek "Kadın haddini bil, öne ben geçeceğim" demesi güzel oyuncuyu kahkahaya boğdu.

ISRARLA ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞTI

Ahlat Ağacı filmiyle Cannes'a giden Murat Cemcir, Nuri Bilge Ceylan, Hazar Ergüçlü, Bennu Yıldırımlar ve Doğu Demirkol, kırmızı halıya aile pozu verdi.

Bennu Yıldırımlar ile Murat Cemcir'in yan yana verdiği pozda Cemcir'in koluyla Yıldırımlar'ı geri itmesi magazin gündemine büyük etki yaratarak birçok kişi tarafından da eleştirilmişti.