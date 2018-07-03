Hazar Ergüçlü'nün yeni imajının sırrı ortaya çıktı

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeni imajı hayranlarını şaşırttı. Saçının arkasını kazıtan güzel oyuncu kameralara yansıdı

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeni imajını görenler gözlerine inanamadı. Netflix'in ilk Türk yapımı Koruyucu'da rol alan Hazar Ergüçlü, rol gereği saçını kazıtınca yeni imajı sosyal medyada büyük ses getirdi. Netflix’in ilk Türk dizisi olarak dikkat çeken Koruyucu’da Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşlarından birisi de Hazar Ergüçlü….

1 Ocak 1992 Kıbrıs doğumlu olan oyuncu, 2011 yılında Kuzey Güney dizisinde rol aldığı Simay karakteriyle dikkat çekmişti. Medcezir dizisinde Eylül olarak müthiş bir çıkış yapan oyuncu, ilk sezon çekimleri tamamlanan Koruyucu dizisinde Zeynep karakterine hayat verdi.

Şu sıralarda tatilde olan Hazar Ergüçlü, saçlarını kestirerek yeni bir imaj yaptı.

Ensesini kazıtıp saçlarını da topuz yapan Ergüçlü’nün bu değişiminin sırrının Koruyucu dizisinin 2. sezon çekimleri için olduğu ortaya çıktı. Yeni dizideki rolü merakla beklenen Ergüçlü'nün hayranları Hazar Ergüçlü'nün rolünün hakkını en başarılı şekilde vereceğinden emin...

Netflix'te yer alan ilk Türk dizisi merakla bekleniyor....