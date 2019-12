Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı BBC dizisinden ilk kare yayınlandı

"The Mallorca Files" adında bir BBC yapımı olan dizide yer alan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün ilk görüntüsü ortaya çıktı. Ergüçlü, dizide hamile bir kadını canlandırıyor.

Hazar Ergüçlü, BBC One ekranlarında 25 Kasım’da yayına giren The Mallorca Files adlı dizide konuk oyuncu olarak yer alacak. “Number One Fan” isimli dördüncü bölümde ekran karşısına çıkacak olan Ergüçlü, Azra Bolat adında hamile bir makyözü canlandırıyor.

Ünlü oyuncu çekimler için aylar önce İspanya’nın Mayorka adasına gitmişti.

Dan Sefton’ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Mallorca Files’ın başrollerinde Elen Ryhs ve Julian Looman yer alıyor. 10 bölümlük polisiye dizide, Alman ve İngiliz iki dedektif Mayorka’da gizemli cinayetleri çözmeye çalışıyorlar.

Hazar Ergüçlü’nün Çağatay Ulusoy ile başrollerinde oynadığı Hakan: Muhafız dizisinin ise üçüncü sezonu önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

02/12/2019 11:28