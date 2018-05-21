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Hazar'dan o fotoğrafa videolu yorum

Hazar Ergüçlü, sosyal medyada gündem olan Murat Cemcir - Bennu Yıldırımlar fotoğrafını ti'ye aldı.

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21/05/2018

Hazar'dan o fotoğrafa videolu yorum
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Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı filminin önceki gün yapılan ilk gösteriminden önce film ekibi kırmızı halıya çıktı.

Fotoğrafçılara poz vererek ilerleyen ekip festival sarayının merdivenlerini tırmandıktan sonra da bir süre objektiflerin önünde poz verdi.

İşte bu sırada filmde rol alan Murat Cemcir'in, ekip arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ı iterek öne çıkması sosyal medyada gündeme oturdu.

Fimin oyuncularından Hazar Ergüçlü, paylaştığı video ile durumu ti'ye aldı.

Bu görüntü olay oldu: Bennu Hanımda iyi sabır varmış

 

"ANLIK BİR ŞEYDİ, SIKINTI YOK"

Bennu Yıldırımlar'ın menajeri konuyla ilgili olarak "Bennu Hanım ile Murat Bey arasında herhangi bir sorun yada kriz yok. Zaten fotoğraflar öyle anlık çekilen bir durum. Çok stresli bir ortam ve o an yansıyan kareler Bennu Hanım'da tabiki yorumları görünce okudu güldü. Bennu Hanım film ile ilgili çalışmalara yoğunlaştı ve bu konulara hiç değinmiyor..." dedi.

 

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TAGS: Hazar Ergüçlü, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar
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