Hazımsızlık Nedir? Hazımsızlık Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Hazımsızlık Nedir?

Hazımsızlık, genellikle gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), ülser veya safra kesesi hastalığı gibi altta yatan diğer bir sorunun işaretidir.

Hazımsızlığa ayrıca dispepsi de denir, üst karın bölgesinde kalıcı veya tekrarlayan bir ağrı veya rahatsızlık olarak tanımlanır.

Hazımsızlık Belirtileri Nelerdir?

Mide veya üst karın bölgesinde yanma

Karın ağrısı

Şişkinlik

Geğirme ve gaz

Mide bulantısı ve kusma

Ağzı Asit tadı gelmesi

Mide büyümesi

Stres bu semptomların şiddetini arttırabilir.

İnsanlar hazımsızlıkla birlikte mide ekşimesi (göğsün derinliklerinde yanma hissi) yaşarlar.

Ancak mide ekşimesi, başka bir sorunu gösterebilecek farklı bir semptom olabilir.

Hazımsızlık İçin Kimler Risk Altında?

Her yaştan ve her iki cinsiyetten insanlar hazımsızlıktan etkilenebilirler. Bu son derece yaygın bir durumdur. Riskler şu şartlarda artar;

Aşırı alkol tüketimi

Aspirin ve diğer ağrı kesiciler gibi mide tahriş edebilecek ilaçların kullanılması

Ülser gibi sindirim sisteminde anormallik bulunan durumlar

Kaygı veya depresyon gibi duygusal problemler

Hazımsızlığa ne sebep olur?

Hazımsızlığın aşağıdakileri içeren birçok nedeni vardır:

Hazımsızlık Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hazımsızlık bir hastalıktan ziyade bir semptom olduğundan, tedavi genellikle hazımsızlığa sebep olan hastalığa göre belirlenir.

Hazımsızlığın Nedenleri

Hazımsızlığın aşağıdakileri içeren birçok nedeni vardır:

Hazımsızlığa neden olan hastalıklar

Ülser

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD)

Mide kanseri (Nadiren)

Gastroparezi (midenin düzgün boşalmadığı bir durum; bu genellikle diyabet hastalarında görülür)

Mide enfeksiyonları

İrritabl barsak sendromu

Kronik pankreatit

Tiroid hastalıkları

Gebelik

Hazımsızlığa neden olan ilaçlar

Aspirin ve ibuprofen (Motrin, Advil) gibi NSAID’ler ve naproksen (Naprosin) gibi diğer ağrı kesiciler.

Östrojen ve oral kontraseptifler.

Steroid ilaçlar.

Bazı antibiyotikler

Tiroid ilaçları

Hazımsızlığa neden olan yaşam tarzı

Çok fazla, çok hızlı, çok yağlı yiyecekler yemek veya stresli durumlarda aşırı yemek yemek.

Çok fazla alkol tüketimi

Sigara içmek

Stres ve yorgunluk

Hazımsızlık fazla mide asidinden kaynaklanmaz.

Yemek yerken aşırı hava yutulması genellikle hazımsızlık ile ilişkili geğirme ve şişkinlik semptomlarını artırabilir.

Bazen insanlar bu faktörlerin hiçbiriyle ilgili olmayan kalıcı hazımsızlıklara sahiptir. Bu hazımsızlık türüne işlevsel veya ülser olmayan dispepsi denir.

Hazımsızlık Nasıl Teşhis Edilir?

Hazımsızlık belirtileri yaşıyorsanız, bir an önce doktora başvurmalısınız. Hazımsızlık çok geniş bir terim olduğundan, doktorunuza yaşadığınız rahatsızlığın kesin tanımını yapmanızda fayda vardır. Semptomları tarif ederken, karın bölgesinde genellikle nerede meydana geldiğini tanımlamaya çalışın.

Doktorunuz semptomlarınıza neden olabilecek tüm altta yatan koşulları değerlendirecektir. Doktorunuz birkaç kan testi yapabilir, mide veya ince bağırsak röntgeni çekebilir.

Doktorunuz ayrıca, midenin içine yakından bakmak için bir üst endoskopi yaptırmanızı önerebilir. İşlem sırasında, vücudunuzdan görüntüler üretmek için ışık ve kamera içeren esnek bir tüp olan endoskop, mide içine bakmak için kullanılır

Hazımsızlık Nasıl Önlenebilir?

Hazımsızlığı önlemenin en iyi yolu, hazımsızlığa sebep olan gıdalardan ve durumlardan kaçınmaktır. Yediğiniz şeyleri günlük not almak, hazımsızlığa neden olan yiyecekleri belirlemeye yardımcı olur. Hazımsızlığı önlemek için alınabilecek önlemler;

Öğünlerinizi daha küçük porsiyonlarla yemeyi deneyin, böylece mide daha az çalışır ve daha az yorulur.

Yavaş ve iyice çiğneyerek yemeyi deneyin.

Turunçgiller ve domates gibi yüksek miktarda asit içeren yiyeceklerden kaçının.

Kafein içeren yiyecek ve içecekleri azaltın.

Stres, hazımsızlık için bir tetikleyicidir, rahatlayın ve stresi yönetmek için yeni yöntemler deneyin.

Sigara içiyorsanız, bırakmalısınız. Sigara içmek midenin iç yüzeyini tahriş eder.

Alkol tüketimini azaltın, çünkü alkol diğer zararların yanında aynı zamanda mideyi de tahriş eder.

Dar giysiler giymekten kaçının. Dar kıyafetler, yiyeceklerin yemek borusuna kaçmasına neden olabilecek şekilde mideyi sıkma eğilimindedir.

Tok karına egzersiz yapılmamalıdır. Yemekten önce veya yemekten en az bir saat sonra egzersiz yapmalısınız.

Yemek yedikten hemen sonra uzanmayın.

Yatmadan önce günün son yemeğinin ardından en az üç saat geçmesini bekleyin.

Uyurken, başınızı ayaklarınızdan daha yüksek de olmasına özen gösterin. Bu, sindirim suyunun yemek borusundan ziyade bağırsaklara akmasına yardımcı olacaktır.

Hazımsızlık İçin Doktora Ne Zaman Başvurmalı?

Hazımsızlık daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabileceğinden, aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz doktora başvurmalısınız:

Kusma veya kanlı kusma.

Kilo kaybı.

İştah kaybı.

Siyah, katranlı veya kanlı dışkı.

Sağ üst karın bölgesinde şiddetli ağrı.

Üst veya alt sağ karın ağrısı.

Yemeğe bağlı olmayan şişkinlik.

Kalp krizi semptomları, hazımsızlık semptomlarıyla benzerdir. Yaşanılan semptomlar olağan dışıysa; nefes darlığı, terleme, göğüs ağrısı veya çene, boyun veya kollara yayılan uyuşma ve ağrı varsa derhal tıbbi yardım istemelisiniz.

Kaynak:Hazımsızlık Nedir? Hazımsızlık Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

04/10/2019 08:52