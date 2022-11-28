''Hazine 6 Ayda Bir Envanter Dosyalayıp İzahat Verecek''

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi ‘Kara para’ ile alınan 12 adet daireyi devlete bıraktı ama kontrolü elden bırakmadı

ŞİRKETE İBRETLİK CEZA….

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, İngiliz Vatandaşı Paul Stuart Chant’ın yurt dışında işlemiş olduğu ‘uyuşturucu madde alma, verme, tasarruf’ ve ‘gizli ittifak’ suçlarından elde etmiş olduğu konu paralar ile ülkede 12 adet taşınmaz mal temin eden İskele Construction Ltd.’i suçlu buldu.

Kararda şirket temsilcisi sanık Ahmet Aydoğan hazır bulundu.

Mahkeme ilgili şirketi 150 bin TL para cezasına mahkûm etti, İskele’de bulunan 12 adet daireyi devlet hazinesine devredilmesine emir verdi.

AKSUN: KARA PARA KAYNAĞI AĞIR SUÇ TEŞKİL ETMEKTE…

Oy birliği ile alınan kararı okuyan Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, kara paranın yasa dışı faaliyetler sonucu elde edildiğine dikkati çekti.

Aksun, “Dünyada ve maalesef KKTC’de yasa dışı yollardan büyük miktarlarda gelir edilmektedir” dedi. Söz konusu gelirlerin kaynağının başında uyuşturucu, silah kaçakçılığı, patlayıcı madde, kadın ve çocuk ticaretinin oluşturduğunu ifade eden Aksun kararında, “Avrupa Konseyi Direktifinde kara para, uyuşturucu maddelerle ilgili faaliyetlerden iştirak edilmesinden elde edilen her türlü kazançtır” ifadelerine yer verdi.

SUÇ GELİRİNDEN ELDE ETTİĞİ PARAYI AKLAMAYA ÇALIŞTI…

Şirketin hissedarı Paul Stuart Chant’ın kurduğu şirkete suç gelirinden elde ettiği para ile taşınmaz mal inşa ettirip satışından elde edilecek parayı aklama yoluna gitmeye çalıştığının ortada olduğunu kaydeden Aksun, “Bunun içinde bu örgütleri finanse eden kara para ve kara para aklamanın önüne geçmek ve sorunu kaynağında çözmek gerekmektedir” dedi.

Ülkede mal edinerek başka ülkede işlenen suç gelirinin ülkemiz ekonomik sistemi kullanılarak aklanmasına hoş görü ile yaklaşmanın mümkün olmayacağına değinen Aksun, “Aksi bir yaklaşım hali hazırda tanınma sorunu yaşayan ülkemizi suç gelirinin kolayca aklanabildiği, dünya ekonomisinden ve hukuk sisteminden kopuk bir ülke imajı oluşturup itibarsızlaşmasına yol açacaktır.”

DEVLETTE İZAHAT VERECEK…

Mahkemelerin bu konulardaki hassasiyetine de değinen Aksun, ülkeyi kullanıp menfaat sağlayan kişilere hassas davranmanın mümkün olmayacağının altını çizdi. Başkan, iddianameye konu İskele'de 12 adet taşınmaza el koyup Hazineye gelir olarak kaydetmeyi, Hazinenin bu taşınmazlar hakkındaki tasarrufları ile ilgili olarak Başsavcılık vasıtası ile 6 ayda bir mahkemeye envanter dosyalamasına emir verdiklerini açıkladı.

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28/11/2022 16:34