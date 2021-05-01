Hazine-Sen, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Dolayısıyla Yayımladığı Mesajda Hükümete Seslendi

Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen), koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok iş yerinin kapatılmış olduğuna ve çalışların işsiz kaldığına işaret ederek, iş yerlerinin kapatılması nedeniyle emekçilerin patronun insafına bırakıldığını savundu.

Hazine-Sen, bu zor günlerde devletin sosyal devlet olmanın sorumlukları altında tedbirler alması gerektiğini ancak hükümetin “İş Yasası’nda değişiklik yaparak, işçinin haklarını geri götürme ve çalışanın toplu sözleşme hakkını elinden almayı” planladığını ileri sürdü.

Hazine-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde ve dünyada etkili olan Kovid-19 virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler neticesinde birçok iş yeri kapatılmış ve çalışanlar işsiz kalmıştır. İş yerlerinin kapatılması nedeniyle emekçiler patronun insafına bırakılmıştır” denildi.

Sendika, 1 Mayıs açıklamasında, “Devletin bu zor günlerde yaşanan sıkıntıları görüp emekçileri korumalı ve sosyal devlet olmanın gereği tedbirleri almalı ve emekçileri patronların insafına bırakmamalıdır” diyerek, şöyle devam etti:

“Hükümetin iş yasasında yapmayı planladığı değişiklikle işçinin haklarını geri götürmek ve çalışanın toplu sözleşme hakkını elinden almaya çalışmaktadır. Düşük ücret politikalarına, hayat pahalılığına, taşeronlaştırmaya, özelleştirmelere, sendikasızlaştırmaya, yasakçı zihniyete karşı mücadele, yani insanın insanı sömürmediği bir düzen için mücadele, dünyayı ve ülkemizi saran emperyalizme karşı mücadele emekçilerin güç birliği yapmasını gerekli kılmaktadır.”

Hazine-Sen, mesajında, tüm emekçilerin, kadınların, işsizlerin, ezilen halkların 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutladı.

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01/05/2021 15:03